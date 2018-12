Negen woninginbraken in negen uur tijd in Vriezenveen

In Vriezenveen in Overijssel zijn negen inbraken op een dag gepleegd. Dat gebeurde gisteren in negen uur tijd, allemaal in dezelfde woonwijk.

In een straat waren volgens RTV Oost zelfs vier woningen doelwit van inbrekers. Bij alle panden kwamen de daders binnen door een raam open te breken. De daders doorzochten daarna de panden en namen meerdere spullen mee. Het is onduidelijk wat de buit was.

Rond Kerst wordt er veel vaker ingebroken dan op andere dagen. De politie organiseert in die periode campagnes om mensen te waarschuwen.

Verzekeraars krijgen rond Kerst twee keer zoveel claims binnen. Vooral in de avonden van vrijdag en zaterdag slaan inbrekers toe. Bewoners zijn dan vaak niet thuis.