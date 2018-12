Twee mannen neergestoken bij ruzie op straat in Oss

Bij een ruzie op straat in Oss zijn twee mannen neergestoken. Ze kregen het vanochtend vroeg aan de stok met een aantal mensen, maar onduidelijk is wat de aanleiding voor de ruzie is geweest.

De daders gingen ervandoor. De slachtoffers liepen elk een andere richting uit. Een 23-jarige man werd later aan de Heuvel gevonden, een 19-jarige gewonde man een paar straten verderop. Ze werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

"Tijdens een onderzoek in de buurt gaan we in gesprek met mensen en bekijken we of er mogelijk camerabeelden zijn die ons kunnen helpen bij het onderzoek", vertelt de politie aan Omroep Brabant.

In een van de onderzochte straten loopt volgens bewoners over een afstand van honderden meters een bloedspoor.