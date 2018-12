Wekdienst 23/12: kerstdrukte in winkels en laatste speelronde eredivisie in 2018

Ander nieuws uit de nacht:

Belgische kernreactor blijft tot zeker einde van het jaar uitgeschakeld: De problemen met de kerncentrale zijn nog niet opgelost. Volgens uitbater Engie Electrabel is er geen sprake van gevaar of een bedreiging van de stroomvoorziening in België.

Een van de laatste overlevenden getto van Warschau overleden: De 94-jarige Simcha Rotem was waarschijnlijk de laatste nog levende Poolse strijder van de opstand in 1943.

Schoten gelost bij supporterscafé PSV, twee gewonden: Volgens getuigen vielen de schoten op straat, buiten het café, en werd een van de gewonden in zijn been geraakt. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht.

En dan nog even dit:

Het is hem gelukt! De 12-jarige Bas Schipper heeft alle zestien stationspiano's van ons land op een dag bespeeld. Hij begon gisterochtend om 06.00 uur in Maastricht. Iets na middernacht kwam hij aan in Groningen. Met zijn actie zamelt Bas geld in voor de behandeling van diabetes, de ziekte van zijn zusje Laura van 11.

Het was de bedoeling om 5000 euro op te halen, maar dat bedrag had hij al vrij snel binnen. Aan het eind van zijn actie stond de teller op 35.608 euro. Dat bedrag loopt waarschijnlijk nog wat op, want er kan nog steeds gedoneerd worden.

We volgden Bas in Amsterdam toen hij van station Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam Centraal reisde: