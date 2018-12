Belgische kernreactor tot zeker het einde van het jaar uitgeschakeld

De problemen met de kerncentrale in het Belgische Doel zijn nog niet opgelost. Het was de bedoeling dat de reactor Doel 4, die vrijdag na maandenlang onderhoud opnieuw werd stilgelegd, vandaag weer zou opstarten.

Nu blijkt dat de reactor tot zeker het einde van het jaar uitgeschakeld blijft, nadat een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale was stilgevallen door een verstopt filter. Volgens uitbater Engie Electrabel is er geen sprake van gevaar voor de veiligheid of de stroomvoorziening in België.

Onderhoud

Het grootste deel van de Belgische kernreactoren ligt stil. Doel 4 werd in de zomer uitgeschakeld, toen bleek dat er sprake was van betonproblemen in het plafond van het bunkergebouw van de reactor. Dinsdag werd duidelijk dat ook Doel 1 en Doel 2 langer uitgeschakeld blijven. Ook twee reactoren van de centrale in Tihange zijn vanwege werkzaamheden uitgeschakeld.

Volgens de VRT leveren de nu uitgeschakelde reactoren 4000 van de in totaal 6000 megawatt aan nucleaire energie in België.