Doden door tsunami in Indonesië na uitbarsting vulkaan

In Indonesië zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen toen een vloedgolf aankwam op de stranden van de Soenda-eilanden. Minstens 165 mensen zijn gewond geraakt, melden de Indonesische autoriteiten. Ook zijn tientallen gebouwen beschadigd.

De vloedgolf trok door de straat van Soenda, een zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra, die de Javazee verbindt met de Indische Oceaan.

Een woordvoerder van rampenbestrijdingsdienst BNPB vermoedt dat de tsunami is veroorzaakt door een combinatie van ondergrondse aardverschuivingen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau en vloedgolven als gevolg van volle maan.

Vulkaan

Volgens de BNPB vielen veertien slachtoffers in de regio Pandeglang op het eiland Java. In Zuid-Lampung, op Sumatra, kwamen minstens drie mensen om het leven. Ook in Serang, op Java, vielen drie doden.

Op beelden is te zien dat straten onder water staan en auto's en huizen zijn beschadigd.

Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op. De rampenbestrijdingsdienst heeft met sommige gebieden nog geen contact kunnen krijgen.