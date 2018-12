Straatprotest in Belgrado tegen Servische president Vucic

In het centrum van Belgrado hebben duizenden Serviërs gedemonstreerd tegen de nationalistische president Vucic. Het was de derde zaterdag op rij dat er werd geprotesteerd tegen Vucic, die geweld tegen tegenstanders zou tolereren.

De directe aanleiding voor de straatprotesten was de mishandeling, eind vorige maand, van voorzitter Borko Stefanovic van een linkse partij. Hij werd in de Zuid-Servische stad Krusevac door mannen in zwarte hemden met ijzeren staven in elkaar geslagen en zwaargewond achtergelaten.

'Niemand is vrij'

Vucic veroordeelde die actie, maar de oppositie acht hem mede-verantwoordelijk. Met agressieve uitlatingen over critici en leden van de oppositie draagt hij bij aan een klimaat van geweld in Servië, is de klacht. Tijdens de betoging droegen demonstranten spandoeken met teksten als 'Niemand is vrij tot iedereen vrij is'.

Een alliantie van oppositiepartijen, variërend van links tot uiterst rechts, had de bevolking tot de demonstraties opgeroepen. De woede richt zich ook op de publieke omroep in Servië, die op de hand van Vucic zou zijn.

Servische Poetin

De president, leider van de Servische Progressieve Partij, nam vroeger extreem-nationalistische standpunten in, maar matigde later zijn toon. Sinds zijn verkiezing in april vorig jaar is er de kritiek dat hij zich ontwikkelt tot een autoritaire leider naar het voorbeeld van de Russische president Poetin.

Vucic onderhoudt warme banden met Poetin en de traditionele bondgenoot Rusland, wat hem de bijnaam 'Servische Poetin' heeft opgeleverd.