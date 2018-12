Britse politicus Paddy Ashdown (77) overleden

Paddy Ashdown, de voormalige leider van de Britse Liberal Democrats, is op 77-jarige leeftijd overleden. Vorige maand maakte hij bekend dat hij blaaskanker had.

Ashdown leidde de partij van 1988 tot 1999. Na zijn aftreden en vertrek uit het Lagerhuis werd hij geridderd en werd hij lid van het Hogerhuis. "Paddy zal zeer worden gemist als geliefde vriend en collega. Hij zal worden herinnerd als iemand die een onmetelijke bijdrage heeft geleverd aan de liberale zaak", zei LibDem-leider Vince Cable.

Als leider van de liberaal-democraten werkte Ashdown nauw samen met de 'New' Labour Party van Tony Blair. De twee werkten in 1997 aan hervormingen van het kiesstelsel en aan een coalitieregering, maar die kwam er niet door verzet van prominente Labour-ministers.

Marine-officier

Paddy Ashdown werd geboren in India en groeide op in Noord-Ierland. Voordat hij het bedrijfsleven in ging en daarna jeugdwerker werd, diende hij als officier bij de Royal Marines.

Van 2002 tot 2006 was Ashdown Hoge Vertegenwoordiger voor Bosniƫ en Herzegovina, een functie die in 1995 was gecreƫerd als onderdeel van het Dayton-vredesakkoord.