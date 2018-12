Schoten gelost bij supporterscafé PSV, twee gewonden

In Eindhoven zijn schoten gelost bij het supporterscafé De Aftrap. Twee mensen zijn gewond geraakt.

Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de ander werd ter plaatse behandeld. De schoten werden rond 20.00 uur gelost, kort na het begin van de wedstrijd PSV-AZ.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht. Het café bij het PSV-stadion is in opdracht van de politie gesloten en de omgeving is afgezet. Iedereen die in de buurt was, werd ondervraagd door de politie.

Volgens getuigen vielen de schoten op straat, buiten het café, en werd een van de gewonden in zijn been geraakt.