Iran executeert corrupte 'Bitumen-sultan'

In Iran is een zakenman wegens oplichting opgehangen. Hij was ter dood veroordeeld voor het vervalsen van documenten en het omkopen van bankmedewerkers om leningen ter waarde van miljarden af te sluiten. Daarmee kocht hij meer dan 300.000 ton bitumen, de belangrijkste grondstof voor het maken van asfalt.

De asfalt-industrie is een van de meest winstgevende sectoren in Iran. De praktijken van de zakenman Hamid-Resa Bagheri Darmani leverden hem de bijnaam 'Bitumen-sultan' op. Hij werd in augustus al veroordeeld. Het doodvonnis is vandaag voltrokken, meldde de Iraanse staatstelevisie.

Met de executie wil het Iraanse regime volgens kenners een voorbeeld stellen, want voor oplichting wordt in het land vrijwel nooit de doodstraf opgelegd of uitgevoerd. Moordenaars, verkrachters of roofovervallers worden in Iran wel vaak veroordeeld tot de strop.

Sancties en corruptie

De autoriteiten willen met het doodvonnis voor de 'Bitumen-sultan' volgens diplomaten laten zien dat er nu hard tegen corruptie wordt opgetreden. Het land verkeert al maanden in een financiƫle crisis. Als oorzaak worden de Amerikaanse sancties genoemd, maar ook corruptie.

Vorige maand werd ook al een Iraanse zakenman opgehangen. Dat was een valutahandelaar die volgens het regime op frauduleuze manier aan twee ton gouden munten was gekomen. Die potte hij op in de hoop er de koers mee te kunnen manipuleren. Die handelaar werd de 'Munten-sultan ' genoemd.