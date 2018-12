Benzinedief sleept eigenaar tankstation mee in Prinsenbeek

De eigenaar (58) van een benzinepomp in Prinsenbeek is gewond geraakt toen hij werd meegesleurd door een bestelbusje. De man probeerde een bestuurder tegen te houden die had getankt en niet wilde betalen. De verdachte meldde zich later bij de politie.

De bestuurder tankte vanochtend bij het benzinestation. Toen hij de brandstof wilde betalen, deed zijn pinpas het niet. De medewerkster kreeg argwaan en belde de eigenaar. "We hebben namelijk wel vaker te maken gehad met mensen die niet afrekenen", zegt zij bij Omroep Brabant.

'Politie bellen'

De eigenaar was snel ter plaatse en zei tegen de man dat hij zijn auto moest laten staan. Vervolgens haalde hij jerrycans en een slang om de diesel uit de tank te halen. De bestuurder was het daar niet mee eens.

De man startte zijn bus en reed met een behoorlijke snelheid weg. De eigenaar van het tankstation hing nog aan de deur van de auto. Hij werd meegesleurd en smakte op het wegdek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn heup en been en moest naar het ziekenhuis.

Een andere klant van het tankstation zette de achtervolging nog in, maar staakte die omdat de dief met hoge snelheid door Prinsenbeek reed. Volgens de politie heeft de bestuurder van de bus zich later telefonisch bij de politie gemeld. Hij wordt vandaag nog verhoord.