Vaticaan heeft nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam al aangewezen

Als bisschop Punt van bisdom Haarlem-Amsterdam vertrekt, wordt hulpbisschop Hendriks zijn opvolger. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het gebeurt niet vaak dat van tevoren al een nieuwe bisschop wordt aangewezen.

Bisschop Punt heeft Hendriks bij de paus aanbevolen. "Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam", schrijft Punt in een brief.

Het gaat al een tijd niet goed met bisschop Punt. Hij heeft twee keer een herseninfarct gehad. Na zijn laatste infarct heeft hij paus Franciscus gevraagd om Hendriks te benoemen tot bisschop-coadjutor. De paus heeft dat nu dus gedaan.

Hendriks is sinds 2011 hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.