Burgemeester Weert wil vervolging asielzoekers afdwingen bij rechter

Burgemeester Heijmans van Weert wil bij de rechter afdwingen dat het Openbaar Ministerie zes asielzoekers vervolgt voor onder meer winkeldiefstallen en inbraken. Daarvan is aangifte gedaan, maar de zaken zijn geseponeerd.

Het zestal is deel van een grotere groep van tegen de dertig asielzoekers, van wie de meesten uit veilige landen komen. Ze maken geen kans op een verblijfsvergunning. De groep, waarvan een deel dit jaar is overgeplaatst naar Amsterdam en Hoogeveen, veroorzaakte de afgelopen drie jaar veel overlast. Ze stalen, vochten en intimideerden anderen.

Noodbevel

Vanwege de onrust die zij veroorzaakten, gaf Heijmans de groep rond de jaarwisseling van 2016/17 een noodbevel op het azc te blijven. Maar het zestal overtrad dat noodbevel en pleegde daarbij ook winkeldiefstallen en inbraken. Overigens bleek het noodbevel niet rechtsgeldig, omdat de burgemeester het niet op individueel niveau heeft gemotiveerd. Daarvoor is hij nog verhoord.

Welk deel van de groep welke strafbare feiten precies pleegde, kan en wil Heijmans met oog op de rechtszaak niet zeggen. De burgemeester benadrukt dat het niet gaat om "zomaar een winkeldiefstalletje".

De groep had al meer strafbare feiten gepleegd. "Uit wanhoop stelde ik een noodbevel in en dan nog gaan ze over de schreef. Ze zijn aangehouden en er is aangifte gedaan. Vervolgens wordt dat geseponeerd."

Gering feit

Heijmans vindt dat het OM door de sepot-beslissing het draagvlak aantast voor asielzoekers die wel kans maken op een verblijfsvergunning. Hij vindt al langer dat hij te weinig mogelijkheden heeft om overlastgevende, kansloze asielzoekers aan te pakken.

Ook de burgemeesters van Rotterdam, Budel en Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, hebben hun zorgen geuit over problemen in azc's binnen hun gemeente. Rotterdam is om die reden tijdelijk gestopt met de opvang van asielzoekers uit veilige landen.

Het OM kan niet zeggen waarom de zaken geseponeerd zijn. In 2016 zijn landelijk in totaal 51.800 zaken geseponeerd, om uiteenlopende redenen. Dat kan zijn om gebrek aan bewijs, maar ook omdat het feit 'gering' is.

Rond deze jaarwisseling verwacht Heijmans weinig problemen van het azc. "We hebben de zaken op orde", zegt hij tegen NPO Radio 1. "Er zijn niet zo veel overlastgevers. En die er zijn, hebben we in een individueel gesprek gezegd dat ze zich moeten gedragen. We staan op scherp, maar er is geen noodzaak tot grote maatregelen."