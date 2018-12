Man zwaar mishandeld met honkbalknuppel in Arnhem

In zijn woning in Arnhem is een man vannacht zwaar mishandeld met een honkbalknuppel. De politie heeft niet lang daarna twee verdachten opgepakt: een 38-jarige man uit Arnhem en man van 39 uit Dieren. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk om bekenden van het slachtoffer.

Toen de agenten na een melding bij de woning aankwamen, troffen zij een ravage aan. Volgens Omroep Gelderland is een van de verdachten naar binnen gegaan om de Arnhemmer toe te takelen terwijl de ander buiten op de uitkijk stond.

De politie kon de twee verdachten snel aanhouden, omdat het slachtoffer een duidelijke beschrijving van hen kon geven. Over de aard van zijn verwondingen of het motief voor de mishandeling is niets bekendgemaakt.