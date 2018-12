Haagse ijsvloer bedolven onder knuffels

Overgewaaid uit Canada en nu ook in Nederland een kersttraditie: de Teddy Bear Toss. IJshockeyfans gooien vanaf de tribune knuffels het ijs op, zoals gisteravond in Den Haag. Na de eerste goal van Cairox Hijs Hokij tegen Antwerp Phantoms werd de ijsvloer bedolven onder teddyberen. De knuffels gaan naar arme kinderen in de regio Den Haag.

In Canada en de Verenigde Staten is de Teddy Bear Toss al jaren een traditie in kersttijd. Na het eerste doelpunt van de thuisspelende club gaan de fans los. In sommige gevallen belanden meer dan 35.000 knuffels op de ijsvloer en moet de wedstrijd ruim tien minuten worden stilgelegd om ze te verzamelen.

Zo ver is het in Nederland nog niet. Maar het was gisteravond in Den Haag een indrukwekkend gezicht: na het eerste doelpunt van de Haagse club regende het minutenlang teddyberen op het ijs.

Het initiatief van deze Toss kwam van de 30-jarige Viktor Gibbs Sjödin, speler bij Hijs Hokij. Volgens Omroep West doneert de speler de knuffels aan de Speelgoedbeurs. Haagse kinderen van wie de ouders een zogenoemde Ooievaarspas hebben, een kortingspas van de gemeente, mogen daar een paar keer per jaar een cadeautje uitzoeken.