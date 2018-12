Bas (12) wil alle stationspiano's bespelen voor het goede doel

De 12-jarige Bas Schipper probeert vandaag alle zestien stationspiano's van ons land te bespelen voor het goede doel. Hij zamelt daarmee geld in tegen diabetes, waar zijn zusje Laura (11) aan lijdt.

"Tot nu toe liggen we op schema", zei Bas onderweg van Maastricht naar Breda. "Ik ga daar één lied spelen, Santa Claus is coming to town, en dan gelijk naar de trein. We hebben er maar 23 minuten."

Bas begon vanmorgen in de Limburgse hoofdstad en trekt langs onder meer Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Zwolle naar het noorden. Daar wil hij kort na middernacht eindigen in Groningen. Om 01.09 uur hoopt hij terug te keren in zijn woonplaats Veendam.

Op elk station speelt Bas een ander nummer. Zelf houdt hij het meest van liedjes uit de jaren 60 en 70, zoals Sound of silence van Simon en Garfunkel, New York state of mind van Billy Joel of Elton Johns Don't go breaking my heart.

Begeleiding

Onderweg krijgt hij op verschillende plekken steun. Zo komt een koor langs op Amsterdam CS en verwacht hij in Utrecht burgemeester Van Zanen.

In Zwolle wordt hij vanavond om 21.10 uur Bas begeleid door Hans Jansen. Hij deed eerder dit jaar een soortgelijke poging, die mislukte door een kapotte trein. Daardoor moest hij in mei station Enschede overslaan.

Op zijn tocht door Nederland wordt Bas begeleid door zijn vader. Zijn zusje Laura moet de reis vanuit huis volgen, voor haar zou het te vermoeiend zijn.

Bas wilde met zijn actie minstens 5000 euro binnenhalen, dat bedrag heeft hij inmiddels al dik binnen.