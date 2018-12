Wekdienst 22/12: 'shutdown' in VS en Moslim Lifestyle Expo in Vijfhuizen

Wat heb je gemist?

Voor de derde keer dit jaar gaat een groot deel van de Amerikaanse overheid op slot. De shutdown is het gevolgd van onenigheid tussen president Trump en Democraten in de Senaat over het budget. Trump wil daar per se 5 miljard dollar in opnemen om zijn muur te bouwen, wat de oppositiepartij weigert.

Door het gesteggel over de begroting krijgt een kwart van de ambtenaren nu geen salaris. Onder meer de ministeries van Justitie, Binnenlandse Veiligheid en Buitenlandse Zaken zijn getroffen, evenals de grenspolitie en kustwacht. In een tweet waarin Trump Democraten opriep mee te werken aan zijn plannen zei de president dat hij hoopt dat de shutdown snel over is.