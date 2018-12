'ProRail blundert opnieuw met aankoop grond'

Spoorbeheerder ProRail blijkt niet een, maar twee blunders gemaakt te hebben met de aankoop van grond, meldt het AD. Het staatsbedrijf moest honderden stukjes grond langs het Nederlandse spoor overnemen van een ondernemer voor 15 miljoen euro. Die ondernemer had het drie jaar daarvoor van NS gekocht voor een euro en kreeg daar 6,7 miljoen euro bij voor het onderhouden en mogelijk saneren van de grond, zo meldt de krant. Vorige week kwam een soortgelijke blunder al naar buiten.

De ondernemer kocht in 2014 in totaal 645 hectare grond, bestaande uit honderden percelen langs het Nederlandse spoor. Die grond was in handen van NS Vastgoed, die het in eerste instantie aanbood aan ProRail. De spoorbeheerder besloot de gronden niet te kopen, waarop NS het ook aan andere partijen aanbood.

Drie jaar later had ProRail de grond echter wel nodig. Voor 15 miljoen euro kocht het spoorbedrijf de grond van de ondernemer.

'Andere voorwaarden'

In een reactie zegt een woordvoerder van ProRail tegen het AD dat het de grond in 2013 inderdaad van de vastgoedtak van NS had over kunnen nemen, maar niet tegen de gunstige voorwaarden die NS stelde aan marktpartijen.

Een NS-woordvoerder ontkent dat. "Ook ProRail kreeg gunstige voorwaarden", zegt hij in de krant.

Tweede blunder

Het is de tweede blunder van ProRail met de aankoop van stukken grond langs het spoor. Ook vorige week berichtte het AD dat de spoorbeheerder miljoenen moest betalen aan een ondernemer voor stukjes grond die het jaren daarvoor voor vrijwel niets kon kopen van NS Vastgoed.

ProRail moest de perceeltjes kopen voor het plaatsen van spoorbruggen of hekken. Uiteindelijk kocht ProRail de grond van de Rotterdamse ondernemer voor 18,1 miljoen euro.