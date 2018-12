Shutdown Amerikaanse overheid onafwendbaar

Het Amerikaanse Congres en het Witte Huis hebben niet kunnen voorkomen dat een deel van de overheidsdiensten op slot gaat. Ze konden geen overeenstemming bereiken over een nieuwe begroting. Daardoor zal vanaf 6.00 uur Nederlandse tijd een aantal overheidsdiensten moeten sluiten omdat daar geen geld voor is.

Struikelblok in de begroting is de financiering van een muur aan de grens met Mexico. President Trump wil vijf miljard dollar daarvoor hebben, maar de Democraten in de Senaat vinden dat bedrag te hoog.

Woensdag keurde de Amerikaanse Senaat een voorlopige begrotingswet nog goed die de overheid tot 8 februari financiert, maar Trump weigerde daar zijn handtekening onder te zetten. In de wet was geen budget vrijgemaakt voor de bouw van de muur.

Middernacht

Om de shutdown te voorkomen moest voor middernacht een akkoord zijn bereikt over een nieuwe begroting. Dat is niet gelukt.

Dus gaat een kwart van de federale overheidsdiensten vanaf vandaag dicht. De overige driekwart blijf wel open. Daar is de begroting al voor geregeld en daar is tot september volgend jaar geld voor.