Koninklijke kerstgroet met nieuw portret van koninklijk gezin

Het Koninklijk Huis heeft in een kerstgroet op sociale media een nieuwe foto gedeeld van het koninklijk gezin. Op het portret dat gemaakt is door fotograaf Erwin Olaf staan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen Amalia (15), Alexia (13) en Ariane (11).

De koninklijke familie wenst op de virtuele kerstkaart iedereen "een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2019".

Gisteren plaatste het koningshuis ook een foto van Willem-Alexander in de bibliotheek van Paleis Noordeinde, waar gisteren zijn kerstboodschap is opgenomen. Die is op Eerste Kerstdag te zien.