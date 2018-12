Edwin Evers neemt geëmotioneerd afscheid van 538: 'Tot snel'

Natuurlijk nam Evers ook afscheid van zijn vaste sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen. "Het is de allerbeste samenwerking die ik had kunnen wensen", zei hij over hen. "Er is een magie tussen ons die ik met geen enkele pen kan beschrijven. Jullie inzet is onaflatend geweest."

Marathonuitzending

Vanmorgen om 06.00 uur begon Evers aan zijn laatste uitzending, die duurde tot 18.00 uur. De hele dag kwamen bekende Nederlanders langs die vaak bij hem in de show zijn geweest. Een van hen was premier Rutte.

Eerder deze week maakten 'de vrienden van de show' een afscheidslied voor Evers: