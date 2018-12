'Politie neemt stalken serieuzer, maar aanpak kan beter'

Voor de politie is het lang niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen normaal, overlastgevend en strafbaar gedrag, schrijft een woordvoerder in een reactie. "Daarom heeft de politie verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, om stalkingszaken tijdig te kunnen herkennen."

De politie zegt ook te kunnen optreden als er nog geen sprake is van strafbare feiten. "De politie wil in een vroeg stadium ingrijpen, voordat iemand zich helemaal heeft vastgebeten in de stalking. Vaak blijkt een stopgesprek met de stalker en voorlichting aan het slachtoffer voldoende."

Meldknop

Maar niet alle stalkers houden er dan mee op. Slachtoffers die gevaar lopen kunnen in veel gemeenten een meldknop krijgen. En rechters kunnen een locatieverbod en een contactverbod opleggen. Stalkers mogen dan niet meer op bepaalde plaatsen komen en geen contact meer hebben met het slachtoffer. Bekir E. had zo'n contactverbod, maar hield zich daar niet aan.

"Als iemand gevaarlijk is en je hebt niet genoeg bewijs om hem of haar vast te zetten, dan is het heel simpel: dan moet het slachtoffer onderduiken," zegt Blaauw. "Dat is natuurlijk een vergaande maatregel waar slachtoffers veel last van hebben."