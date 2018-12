Tweede verdachte aangehouden voor dood Humeyra

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humeyra, dinsdag in Rotterdam. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd aangehouden in Rotterdam Delfshaven. Het is niet bekend wat zijn rol bij de moord zou zijn geweest.

Ook de 31-jarige ex-vriend van het meisje zit vast in de zaak. Hij zou kort voor zijn daad naar de school zijn gekomen met minstens twee anderen in een auto. Daarin werd een vuurwapen gevonden. Of de verdachte die nu is opgepakt ook in die auto zat, is niet bekendgemaakt.

Humeyra werd dinsdagmiddag - drie kwartier voordat ze zich bij de politie zou melden om over ex-vriend Bekir E. te spreken - doodgeschoten bij haar school. Ze is vanmiddag begraven in Turkije.

Extra details

De politie en het Openbaar Ministerie hebben meer details bekendgemaakt over het onderzoek. Sinds mei had E. een contactverbod met Humeyra, vanwege mishandeling en bedreiging. Toen hij dat eind mei overtrad, werd zijn aanhouding bevolen.

Maar omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had, lukte het niet om hem op te pakken. Medio september lukte dat wel. Humeyra zei toen dat ze al een tijd geen contact meer hadden gehad en vervolgens werd besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren.

Op 11 december deed Humeyra weer aangifte van stalking door de verdachte. Zij liet bij de politie een foto zien waarop iemand stond met twee vuurwapens. De foto bleek ruim vijf weken oud te zijn. De politie zegt destijds geen actie te hebben ondernomen omdat de kans dat ze een wapen zouden vinden, klein was: E. had geen vaste woon- of verblijfplaats. Wel werd weer aangifte gedaan van stalking en bedreiging.

Onderzoek reclassering

Eerder vandaag werd bekend dat de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek gaat doen naar het optreden van Reclassering Nederland en de politie Rotterdam in de aanloop naar de dood van het meisje. E. stond onder toezicht van de reclassering.