Vlaardingen wil af van traditionele vreugdevuren

De gemeente Vlaardingen neemt maatregelen om spontane vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw te voorkomen. Burgemeester Jetten heeft een noodverordening afgekondigd om de traditionele vuren tegen te gaan. Eerder werd al bekend dat ze geen ontheffingen zou verlenen om de vreugdevuren te bouwen.

Sinds vandaag is het tot 2 januari verboden om in Vlaardingen kerstbomen, autobanden of pallets te vervoeren met het doel om ze op de weg te verbranden. Op overtreding staat een boete van duizenden euro's of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Op meerdere plekken in Vlaardingen staan mobiele camera's om te voorkomen dat er er spontane brandstapels gebouwd worden.

Gesprongen ruiten

Volgens politie en brandweer leiden de vuren elk jaar tot onveilige situaties. Vooral ook omdat er vaak veel zwaar vuurwerk bij wordt afgestoken. Uit een enquĂȘte bleek dat een groot deel van de inwoners zich onveilig voelt.

In 2008 ging het mis toen een vreugdevuur ontplofte. Van meer dan honderd huizen sprongen de ramen. Daarna waren de vuren enige tijd verboden.