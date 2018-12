Paus: misbruikende priesters moeten zich aangeven bij politie

Priesters die kinderen seksueel hebben misbruikt, moeten zich aangeven bij de politie. Paus Franciscus heeft dat gezegd in zijn kersttoespraak voor de curie, het bureaucratische apparaat van de katholieke kerk. Nooit eerder deed een paus een dergelijke uitspraak.

De paus wijdde zijn hele toespraak aan seksueel misbruik en het afdekken daarvan. Misbruik zal nooit meer in de doofpot worden gestopt, stelde hij. Franciscus erkende dat dat in het verleden wel is gebeurd en zei dat de kerk heeft gefaald. Slachtoffers van aanranding en verkrachting werd structureel de mond gesnoerd en daders werden beschermd.

Gruwelijkheden

"De kerk zal kosten noch moeite sparen om de daders van deze gruwelijkheden voor het gerecht te brengen", zei hij in de toespraak. Met zijn oproep aan misbruikers om zich aan te geven, doelde hij volgens correspondent Andrea Vreede op de wereldlijke justitie en niet het kerkelijke gerechtssysteem.

"Hij heeft misbruik vaker krachtig veroordeeld", zei Vreede op NPO Radio 1. "Maar nieuw is dat hij verwijst naar justitie."

De paus heeft weinig keus. Al jaren wordt de katholieke kerk achtervolgd door misbruikzaken, ook in Nederland. Dit jaar kwam een groot aantal schandalen aan het licht in onder meer de Verenigde Staten, Australiƫ, Chili en Duitsland.

Stroomversnelling

Er zit druk op de ketel, beaamt Vreede. "De kerk is onder de vorige paus al begonnen met aanpak van het misbruikprobleem. Maar door de enorme schandalen van de afgelopen tijd is alles in een stroomversnelling gekomen. Er is veel gedaan, onder meer in de opleidingen van priesters. Ook zijn speciale commissies opgericht voor de bescherming van minderjarigen. De kerk is bezig een nieuwe draai te geven aan de aanpak van misbruik. Deze uitspraken horen daarbij."

In februari is een grote vergadering in Rome, waar de ruim honderd belangrijkste bisschoppen zullen praten over misbruik. "Het zal daar gaan over de bescherming van minderjarigen, verantwoordelijkheid, transparantie en rekenschap", aldus Vreede. "Dat laatste is heikel. Want betekent dat ook dat betrokkenen bij het afdekken van misbruik dan gestraft gaan worden? Dat weten we niet."