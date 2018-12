AFM legt boete op aan Maltese bank in handen van Marcel Boekhoorn

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft Novum Bank op Malta een boete van 1,75 miljoen euro opgelegd. Investeerder Marcel Boekhoorn, die in oktober HEMA overnam, heeft via zijn investeringsmaatschappij een meerderheidsbelang in de bank.

Novum Bank bood tussen 2013 en 2016 in Nederland kortlopende leningen aan zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Volgens de AFM heeft de bank vanuit een kantoor in Berkel en Rodenrijs "bovengemiddeld ernstig en verwijtbaar" gehandeld bij de verstrekking van 140.000 kredieten.

Woekerrente

Consumenten moesten voor de 'flitskredieten' erg veel betalen: boven op de wettelijk toegestane 14 procent rente vaak ook een kwart van het geleende bedrag.

Novum Bank verstrekte via de website Cashper.nl leningen tot 1000 euro met een looptijd tot dertig dagen. Die website is sinds 2016 uit de lucht; het bedrijf is niet meer actief in Nederland.

'Procedurefout'

Marcel Boekhoorn wil niet reageren op de boete en de misstanden. Zijn investeringsmaatschappij verwijst voor een reactie naar Novum Bank.

De Maltese bank zegt ervan overtuigd te zijn geweest in overeenstemming met Europese regels te handelen. Dat de bank niet over de juiste vergunning beschikte, zou te wijten zijn aan een procedurefout van de Maltese toezichthouder.

Bovendien heeft de Maltese toezichthouder vorige maand ook al een boete opgelegd wegens de activiteiten van Novum Bank in Nederland. Het bedrijf wijst er op dat het nu twee keer voor hetzelfde vergrijp beboet lijkt te worden. De bank heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de AFM.