Davina Michelle al acht weken op nummer 1 in de Top 40

Davina Michelle staat met haar hit Duurt te lang voor de achtste week op de eerste plaats in de Top 40. Nooit eerder stond een Nederlandse zangeres zo lang bovenaan de hitlijst.

Ze zong het nummer in het tv-programma De beste zangers. Het originele nummer is van rapper Glen Faria, schrijft Omroep West.

Het vorige record was van Yvonne Keeley, die met If I Had Words in 1978 zeven weken bovenaan de hitlijst stond. Anita Meyer stond ook zeven weken op nummer 1, maar zij had daar twee liedjes voor nodig, The Alternative Way (1976) en Why Tell Me Why (1981).

Davina Michelle uit Nieuwerkerk aan den IJssel, die is genomineerd voor een Edison, is dit jaar ook de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de Top 2000. Haar versie van Duurt te lang staat op positie 477. Eerder deze week ontving ze daarvoor de Top 2000 Award, een nieuwe prijs van NPO Radio 2.