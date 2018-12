Vliegverkeer Gatwick mondjesmaat weer op gang, ook van en naar Schiphol

Op luchthaven Gatwick zullen de komende uren mondjesmaat weer vluchten opstijgen en landen. Dat staat op de website van het Londense vliegveld.

Sinds woensdagavond lag het vliegverkeer rondom Gatwick plat omdat er verschillende keren drones verschenen bij de start- en landingsbanen. De politie sprak van sabotage. De bestuurder van de drones is voor zover bekend nog niet opgespoord. De hulp van het leger is ingeschakeld bij de opsporing.

Schiphol

Om 06.00 uur vanochtend is de eerste vlucht geland, schrijft The Guardian, die de herkomst van de vlucht niet noemt. Een vlucht uit Shanghai was elf minuten later de eerste internationale vlucht die er landde.

Vanaf 11.00 uur staan ook weer een aantal - maar niet alle - vluchten van en naar Schiphol op de planning. Reizigers wordt geadviseerd vluchtinformatie op de site van Gatwick nauwlettend in de gaten te houden.