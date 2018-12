Wekdienst 21/12: presentatie klimaatakkoord en laatste keer Edwin Evers

Goedemorgen! De conceptversie van het klimaatakkoord wordt gepresenteerd en na 21 jaar vindt Edwin Evers het genoeg geweest; hij stopt na vandaag als radiopresentator.

In de ochtend regent het op veel plaatsen. 's Middags is het vaker droog met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Ook in het weekend is het vaak bewolkt en nat, het blijft vrij zacht.