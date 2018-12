Begroting Verenigde Staten nog steeds niet rond: shutdown stap dichterbij

De Verenigde Staten zijn weer een stap dichter bij een 'shutdown'. Er moet een nieuwe begroting gemaakt worden, maar president Trump kan het niet eens worden met de Democraten in de Senaat. De president wil vijf miljard dollar voor de muur aan de zuidelijke grens met Mexico, maar de Democraten vinden dat bedrag te hoog.

Woensdag keurde de Amerikaanse Senaat een voorlopige begrotingswet nog goed die de overheid tot 8 februari financiert, maar Trump weigerde daar zijn handtekening onder te zetten. In de wet was geen budget vrijgemaakt voor de bouw van de muur.

Donderdag voegden de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden daarom een amendement toe. Daarin staat de door Trump gevraagde vijf miljard dollar voor de muur. De Democraten in de Senaat hebben al gezegd dat ze hier niet mee in zullen stemmen. Daardoor is de kans vrij groot dat door die toevoeging de nieuwe begrotingswet niet door de Senaat goedgekeurd wordt.

Shutdown

Door het conflict dreigt er na vandaag een 'shutdown', omdat de overheid vanaf dat moment niet meer gefinancierd wordt. Honderdduizenden ambtenaren worden vanaf dat moment niet langer betaald en overheidsdiensten worden gesloten.

In eerste instantie gaat het hierbij om niet-essentiƫle overheidsinstellingen als musea en nationale parken. Instellingen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid en medische diensten blijven wel open.