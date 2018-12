'Djibouti pakt een van de meest gezochte jihadisten op'

In het Oost-Afrikaanse Djibouti hebben de autoriteiten de Franse jihadist Peter Chérif opgepakt, zo melden verschillende Franse media.

De 36-jarige Cherif is een van de meest gezochte jihadisten ter wereld en staat ook wel bekend onder het pseudoniem Abu Hamza. De Franse autoriteiten vermoeden dat hij vanuit Jemen betrokken is geweest of mogelijk de opdracht heeft gegeven tot de bloedige aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo in 2015. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven.

De nu opgepakte jihadist had innige banden met de broers Chérif en Saïd Kouachi, die verantwoordelijk zijn voor de schietpartij op de redactie van het satirische weekblad. Zij werden twee dagen na de aanslag door de Franse politie doodgeschoten.

Lang voortvluchtig

Ook denken de Franse inlichtingendiensten dat Chérif contacten had met Amedy Coulibaly, de man die op de dag van de aanslag op Charlie Hebdo vier gijzelaars doodde in de koosjere supermarkt Hyper Cacher. Ook Coulibaly is door de Franse autoriteiten gedood.

De jihadist was sinds 2011 voortvluchtig. Volgens de Franse krant Le Figaro ontsnapte Chérif op de laatste dag van zijn straf vanuit de gevangenis en vluchtte hij naar Jemen. Daar sloot hij zich aan bij al-Qaida.

Chérif is nog niet uitgeleverd naar Frankrijk. Hij zit volgens FranceInfo vast in een gevangenis in Djibouti.