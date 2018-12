Zeiljacht in nood op Noordzee niet gevonden, zoekactie afgebroken

Voor de kust van Ouddorp heeft de kustwacht urenlang gezocht naar een zeiljacht dat mogelijk water maakte en aan het zinken was.

De bemanning van het schip, waar vermoedelijk vijf mensen aan boord zijn, sloeg rond 18.30 uur alarm via 112. Daarna werd de verbinding verbroken. Na het alarm kregen de hulpdiensten geen contact meer met de mensen aan boord.

Het schip voer toen op de Noordzee ter hoogte van Ouddorp in Zuid-Holland. Volgens de kustwacht wisten de mensen aan boord niet precies waar ze waren en gokten ze dat ze zo'n 400 meter uit de kust waren. Ron Corstanje van de kustwacht zei op NPO Radio 1: "We hebben een gegiste positie gekregen. Dus we hebben het zoekgebied uitgebreid en een groot gebied afgezocht."

Drone

Behalve met vier reddingsboten is ook gezocht met een politiehelikopter en een 'search and rescue'-helikopter. Ook is het vliegtuig van de kustwacht ingezet en is de kust afgespeurd met een drone.

Rond 22.15 uur liet de kustwacht weten dat de zoekactie werd gestaakt. Er is niets gevonden, ook niet op radarbeelden. Volgens Corstanje kan het zijn dat het schip in zijn geheel is gezonken, maar ook een nepmelding wordt niet uitgesloten. "Dat moet worden uitgezocht."