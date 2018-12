Britt met baby eindelijk vanuit Egypte op weg naar huis

De jonge moeder Britt heeft zeventien weken na de bevalling van haar zoontje Egypte verlaten. Ze mochten Egypte niet uit, omdat de vader van de baby niet bekend is, maar kregen vandaag toch toestemming.

Britt beviel eind augustus in een hotel in de badplaats Hurghada. Ze was op vakantie en zei zelf dat ze niet wist dat ze zwanger was. De Rotterdamse kreeg al een noodpaspoort voor haar kind, maar omdat de vader niet bekend was, lukte het niet om een geboorteakte te regelen. Die was nodig om een uitreisvisum te krijgen.

Nu zou zich volgens het AD een vader hebben gemeld.

Kerst in Nederland

Minister Blok van Buitenlandse Zaken meldt dat Britt en haar zoontje in het vliegtuig naar Nederland zitten. Hij is blij dat het duo Kerstmis in Nederland kan vieren. Hij wil niet bevestigen dat de vader nu bekend is.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het lang geduurd voor ze Egypte mochten verlaten, omdat er de nodige papieren moesten worden geregeld. De familie heeft daarbij hulp gekregen van de ambassade.