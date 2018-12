De onuitwisbare stempel van Evers op de radio: 'Niemand kan hem vervangen'

"Hij is de allerbeste radio-dj die er is en misschien ooit is geweest", zegt de 24-jarige Mark Verhoef. Als bouwvakker moet hij elke dag vroeg opstaan en is wakker worden met de show van Evers vaste prik geworden. "Hij is heel toegankelijk. Je hebt het idee dat hij persoonlijk tegen je praat. Het gaat ook over onderwerpen die dicht bij me staan", zegt Verhoef.

Als Verhoef een moment moet noemen waar hij altijd om moet lachen, is het de uitzending met de boswachter. "Er was toen het NK Burlen waarbij je het geluid van een parend hert na moest doen. Dan hoor je die boswachter 'loeien'. Was echt zo grappig. Je merkt gewoon dat Evers improviseert en dat kan hij zo goed."