Twee bijna-botsingen op één dag op Schiphol

Op Schiphol zijn afgelopen zomer op één dag twee bijna-botsingen tussen vliegtuigen geweest. Een van die incidenten wordt vandaag vermeld in het kwartaalrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Op 27 juli werd de bemanning van een Boeing 737-800 naar een startbaan gestuurd waar al een Embraer E190 klaarstond. De piloten van de Boeing hoorden dat de Embraer toestemming kreeg om op te stijgen, waarna ze op de rem trapten en kort voor de startbaan tot stilstand kwamen. Ook de Embraer-bemanning brak de start af. Het incident wordt onderzocht de OVV.

Het andere incident wordt onderzocht de Luchtverkeersleiding Nederland. Een sportvliegtuig kwam te dicht bij een opstijgende Boeing 767-300. De piloot van het sportvliegtuig kreeg volgens NH Nieuws de instructie om achter de Boeing langs te vliegen, maar deed het tegenovergestelde en vloog op 300 meter hoogte voor het toestel langs.

Zes ernstige incidenten

Op Schiphol waren dit jaar tot nu toe zes incidenten die door de OVV als ernstig worden beschouwd. Dat is er een meer dan vorig jaar. De Onderzoeksraad spreekt van een ernstig incident als de kans op een ongeluk zeer aannemelijk was.

De OVV kwam vorig jaar met een rapport over de veiligheid op de nationale luchthaven. Volgens de raad is het veiligheidsniveau hoog, maar moeten er maatregelen genomen worden om de veiligheid, gezien de groei, te waarborgen.

Schiphol doet nog onvoldoende met dat advies, vindt de OVV. "De discussie over uitbreiding gaat heel erg over aantallen, maar we missen het aspect veiligheid", aldus een woordvoerder.