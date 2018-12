Leger assisteert bij jacht op dronepiloot die Londense luchthaven saboteert

Het is de Britse politie nog niet gelukt om iemand op te pakken voor de sabotage van de Londense luchthaven Gatwick. Sinds gisteravond worden in de buurt van de start- en landingsbanen af en toe drones gezien. Daardoor ligt het vliegverkeer van en naar Gatwick al een dag stil.

De Britse politie heeft nu het leger om hulp gevraagd. Volgens minister Williamson van Defensie heeft het leger "een aantal unieke mogelijkheden om de politie te helpen". Wat die mogelijkheden zijn, zei hij niet.

Kat-en-muisspel

De politie heeft nog niet overwogen om de drones uit de lucht te schieten, vanwege het risico dat een verdwaalde kogel schade kan vormen.

De drones worden niet de hele tijd gezien. Een politiechef beschrijft het als een soort kat-en-muisspel: "Het is moeilijk om de dronepiloot te lokaliseren. Elke keer als we denken dat we dicht bij de bestuurder zijn, verdwijnt de drone weer. En als we dan overwegen om de luchthaven weer open te stellen, komt er weer een drone tevoorschijn."

Tienduizenden reizigers gestrand

De gevolgen van de sabotageactie zijn groot. Gatwick is de tweede luchthaven van Groot-Brittanniƫ. Vandaag zouden er meer dan 700 vliegtuigen opstijgen of landen. Tienduizenden mensen zijn gestrand. Vliegtuigen die naar Gatwick zouden gaan, zijn uitgeweken, niet alleen naar Britse vliegvelden, maar ook naar Dublin, Parijs en Amsterdam.

Veel reizigers reageren verbaasd dat een drone een hele luchthaven kan stilleggen: