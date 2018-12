Automobilist rijdt in op mensen in Duitsland, politie houdt alle opties open

Een automobilist heeft bij een bushalte in het Duitse Recklinghausen (Noordrijn-Westfalen) een groep mensen aangereden. Er is één dode en meerdere mensen zijn gewond geraakt.

Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. "We onderzoeken de achtergrond en kunnen nog niets uitsluiten", meldt de politie.

Het Duitse Focus meldt op basis van een politiewoordvoerder dat er aanwijzingen zijn dat de man zichzelf om het leven wilde brengen. Het is onduidelijk of hij daarbij ook anderen wilde verwonden.

Binnenstad

De slachtoffers stonden volgens de politie te wachten bij de bushalte toen de auto van de weg raakte. "Het was een naar incident", zegt correspondent Kees van Dam in Nieuws en Co. "Het schijnt dat de automobilist rijdend richting binnenstad plotseling over de weg stak en het groepje wachtenden heeft geraakt bij de bushalte."

Meerdere gewonden moesten voor verdere behandeling worden overgebracht naar ziekenhuizen. Ook de bestuurder van de auto liep verwondingen op.