11 jaar cel voor moord op vlogger Parsa010

De rechtbank in Den Haag heeft de 25-jarige Sidar D. uit Dordrecht veroordeeld tot elf jaar cel voor het doodschieten van de Zoetermeerse vlogger Parsa010. Dat gebeurde vorig jaar, toen Parsa010 in Rotterdam zat te barbecuen in de voortuin van vrienden.

Volgens de rechter is D. schuldig aan moord, omdat hij van plan was op Parsa010 te gaan schieten. Hij zegde daarvoor een etentje af en ging met een bedekt gezicht en handschoenen aan naar het slachtoffer.

D. heeft bekend dat hij Parsa010 heeft beschoten, maar beriep zich op noodweer. Volgens de rechter is echter niet aannemelijk geworden dat het slachtoffer wapens heeft getrokken en dat er sprake was van een noodweersituatie.

Drugswereld

Parsa010 en de dader kenden elkaar uit de drugswereld. De twee kregen in september 2016 ruzie over de opbrengst van een partij wiet. De vlogger bedreigde zijn latere moordenaar met een vuurwapen en eiste dat geld op.

Later werd D. ook door Parsa010 en zijn vrienden afgeperst en geïntimideerd. Om die reden valt de straf lager uit dan de zestien jaar die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

Een andere verdachte, de 25-jarige Hüseyin C. uit Rotterdam, is is door de rechtbank vrijgesproken. Het OM zag hem als medeplichtige.