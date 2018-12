Schoonmakers krijgen hogere lonen en meer geld voor scholing

Schoonmakers gaan meer verdienen. De komende twee-en-een half jaar gaan de lonen stapsgewijs met 7,5 procent omhoog, om te beginnen met 2 procent per 1 januari 2019. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering met 2 procent, ook stapsgewijs, naar uiteindelijk 4,2 procent in 2021. Het staat in een nieuwe cao, die voor 150.000 schoonmakers geldt.

De nieuwe cao is de vijfde sinds de start van grote demonstraties in 2010, onder leiding van toenmalig vakbondsbestuurder Ron Meyer, nu voorzitter van de SP.

In de overeenkomst die volgend jaar in gaat, staat dat schoonmakers 1 mei vrij krijgen. Volgens de FNV is de cao daarmee "de eerste in Nederland waarin weer wordt vastgesteld dat de Dag van de Arbeid weer een vrije dag wordt". Maar de (christelijke) CNV geeft een andere uitleg: "de eerste CAO met een vrije verjaardag". Beide is waar, schoonmakers kunnen kiezen: of vrij op hun verjaardag, of vrij op 1 mei.

Werkvloer

De verhoudingen op de werkvloer krijgen meer aandacht. In de nieuwe cao staat dat alle nieuwe leidinggevenden een verplichte opleiding krijgen die is gericht op goede communicatie tussen leidinggevende en werknemer.

Ook krijgen duizend huidige leidinggevenden de verplichte training. Het is volgens de CNV de bedoeling dat uiteindelijk alle leidinggevenden gaan leren hoe ze moeten communiceren met de werknemers.