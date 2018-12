Explosie op Zweedse school: geen gewonden, verdachte aangehouden

Op een school in de Zweedse stad Hässleholm is een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie heeft ter plekke de vermoedelijke dader aangehouden.

Volgens Zweedse media gaat het om een 20-jarige man die wordt verdacht van terrorisme. "We zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om een moedwillige actie", zegt een politiewoordvoerder. De politie onderzoekt wat de oorzaak was van de explosie op de middelbare school in de Zuid-Zweedse stad.

Hulpdiensten kregen even voor 09.00 uur een melding over een explosie op de school. Hierop werd het gebouw ontruimd.