Inwoners Baarle-Nassau krijgen gratis hek tegen hinder vuurwerkkopers

Bewoners van Baarle-Nassau kunnen tijdelijk gratis een dranghek lenen van de gemeente om de overlast van vuurwerkklanten tegen te gaan. Met de gratis hekken kunnen bewoners bijvoorbeeld de opritten van hun huizen afsluiten.

Het Belgische Baarle-Hertog ligt als enclave midden in de Nederlandse gemeente. Het dorp trekt aan het eind van het jaar duizenden kopers die op het goedkopere en zwaardere Belgische vuurwerk afkomen. Dat zorgt voor overlast voor de Nederlandse omwonenden.

De beide Baarles kwamen eerder deze maand al met maatregelen om de extra drukte in goede banen te leiden. Zo is er een gedeeltelijk parkeerverbod, is eenrichtingsverkeer ingesteld, worden verkeersregelaars ingezet en wordt zwerfvuil en wildplassen aangepakt.

Om de overlast nog verder in te dammen is de inzet van de Vlaamse en Nederlandse politie dit jaar verhoogd, schrijft Omroep Brabant.