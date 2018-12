Celstraffen tot tien jaar voor plofkraakbende

Voor een serie plofkraken in Utrecht, Driebergen en Almelo zijn zeven mannen veroordeeld tot celstraffen tussen de vijf en tien jaar. Volgens de rechtbank in Utrecht roofden de mannen in 2015 en 2016 in wisselende samenstelling ruim een jaar lang talloze geldautomaten leeg.

Een van de hoofdverdachten, Yassir el A., krijgt met tien jaar de hoogste straf. De twee andere hoofdverdachten, Mike W. en Johannes F., moeten zeven jaar de cel in. De overige vier verdachten kregen celstraffen variƫrend tussen de vijf en zes jaar.

Yassir el A. en Johannes F. moeten allebei een schadevergoeding betalen van ongeveer 190.000 euro aan de ING. De plofkraken waren vooral gericht op de geldautomaten van die bank. Ook Mike W. moet 157.000 euro betalen.