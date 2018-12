Pensioenfondsen tekenen voor verantwoorder beleggen

Samen zitten ze op een gigantische berg geld, en dat moet allemaal belegd worden. 74 pensioenfondsen ondertekenen vanmiddag een convenant dat ervoor moet zorgen dat ze hun geld verantwoorder beleggen. De afspraken zijn opgesteld in samenspraak met verschillende hulporganisaties, vakbonden, de overheid en de Sociaal-Economische Raad.

Het wereldwijd beleggen van het geld dat Nederlandse pensioenfondsen beheren, zo'n 1340 miljard euro, brengt risico's met zich mee. Bijvoorbeeld dat het op een of andere manier gebruikt wordt door partijen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, of die milieuschade veroorzaken.

Doordat niet al het geld dicht bij huis wordt geïnvesteerd, is het soms lastiger om de activiteiten van bedrijven in de gaten te houden. Door betere samenwerking willen de partijen voorkomen dat geld bijvoorbeeld wordt gebruikt voor financiering van instortende kledingfabrieken, verwoestende palmolieplantages of bij het opkopen van omstreden grondstoffen voor in telefoons.

'Aanvullen en verrijken'

Er bestaan al richtlijnen, van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die er voor moeten zorgen dat pensioenfondsen hun investeringen in goede banen leiden. Veel, maar niet alle, fondsen committeren zich daar ook al aan.

Met dit convenant moet het makkelijker worden om gezamenlijk te kijken naar waar het desondanks nog steeds mis gaat, en dat gerichter aan te pakken. Het is bedoeld als "aanvulling en verrijking van bestaand verantwoord beleggingsbeleid", zo staat in het document. Het is een eerste stap, de concrete invulling van de plannen moet nog komen.

Wat de partijen vooral willen benadrukken, is dat het nu makkelijker moet worden voor pensioenfondsen om samen te werken, zodat ze misstanden kunnen onderzoeken en aanpakken.

"Die samenwerking is heel bijzonder", zegt woordvoerder Mandy Ros van de Pensioenfederatie. "Omdat je als fonds soms zelf niet genoeg resultaat kan halen." Nu kunnen verschillende fondsen die bijvoorbeeld aandeelhouder zijn bij eenzelfde bedrijf samen druk uitoefenen om problemen aan te pakken.