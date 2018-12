Finale Expeditie Robinson: het succes van de Onbekende Nederlander op tv

Ooit nog onbekende Nederlanders in Wie is de Mol?

Net als Expeditie Robinson begon Wie is de Mol? met onbekende mensen. Na vier jaar zou er nog één editie komen. "En we kenden een flink aantal BN'ers dat mee wilde doen", herinnert voormalig eindredacteur Jan Peter Pellemans zich. De kijkcijfers verdubbelden vervolgens tot bijna 1,5 miljoen. "Het werd een veel grotere hit dan de eerdere seizoenen, en de rest is geschiedenis."

Het voordeel is volgens hem dat de kijker mensen ziet die ze al denken te kennen. "Bekenden in een ander land, in andere omstandigheden en in een situatie die heel onveilig is. Je weet niet wie je kunt vertrouwen en wie niet."

"Er zijn geen plannen om terug te gaan naar onbekende deelnemers. Ook niet een mix van bekenden en onbekenden", zegt een AVROTROS-woordvoerder desgevraagd.