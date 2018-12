Spaanse kustwacht treft twaalf doden aan op migrantenschip

Een van de doden was een zwangere vrouw. Op het schip werden 31 overlevenden aangetroffen, twaalf opvarenden worden vermist.

Volgens Spaanse media is de boot waarschijnlijk in de problemen geraakt op open zee nadat het dinsdag was vertrokken vanuit de Marokkaanse kustplaats Ras Kebdana.

De lichamen en overlevenden zijn overgebracht naar de haven van Almería, waar ze vanochtend vroeg van boord zijn gehaald.