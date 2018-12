'Moord op Scandinavische toeristen Marokko was terreurdaad'

Gisteravond zei het OM over de eerste verdachte dat hij lid is van een militante organisatie. De naam van die groep werd niet genoemd.

Ook de Deense inlichtingendienst denkt dat de moorden mogelijk het werk zijn van IS. Ze baseert dat mede op een video die op sociale media circuleert. Daarop zou te zien zijn hoe de moorden worden gepleegd. Zo'n video past in de werkwijze van IS.