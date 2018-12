Astronauten ISS terug op aarde

Drie astronauten van het internationale ruimtestation ISS zijn weer terug op aarde. De Amerikaanse Serena Auñón-Chancellor, de Rus Sergej Prokopjev en de Duitser Alexander Gerst landden even na 11.00 uur plaatselijke tijd op een besneeuwde steppe in Kazachstan.

De drie keerden terug in de Sojoez-capsule waar in augustus een gaatje van 2 millimeter in was ontdekt, mogelijk ontstaan door ruimtepuin. Het probleem werd van binnenuit opgelost.

Vanochtend landden de drie astronauten op een steppe in Kazachstan: