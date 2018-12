OM wil nieuw letselonderzoek in zaak Sharleyne (8)

Drie forensisch deskundigen deden in de strafzaak onderzoek naar de doodsoorzaak: één deskundige oordeelde dat de verwondingen van Sharleyne erop wijzen dat ze is gewurgd, twee pathologen stelden dat het letsel aan de hals en de bloedingen in de ogen door de val kunnen worden verklaard.

Volgens de rechtbank was op basis van deskundigenverklaringen niet met zekerheid vast te stellen dat er sprake was van een verwurging of poging daartoe. Moeder J. werd in juli vrijgesproken, na negen maanden in voorarrest te hebben gezeten.

Getuigenverklaring

Het OM ging in hoger beroep en wil daarvoor dus nu opnieuw een vierde deskundige de verwondingen van het meisje laten beoordelen. Ook wil het OM een getuigenverklaring van een buur opnieuw laten bekijken.

Waarom de officier van justitie dat laatste wil wordt morgen duidelijk op de eerste regiezitting in het hoger beroep. De advocaat van J. zal dan ook op de onderzoekswensen van het OM reageren.