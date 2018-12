Werkloosheid weer onder niveau van voor de crisis

Het aantal werklozen is verder afgenomen naar 326.000. Daarmee was slechts 3,5 procent van de mensen die kunnen werken in Nederland afgelopen maand werkloos. En dat is net iets lager dan voor het uitbreken van de crisis eind 2008.

De werkloosheid is in Nederland al enige tijd aan het dalen. Voor het berekenen van de cijfers kijkt het CBS naar mensen die geen betaald werk hebben, terwijl ze wel aangeven daar recent naar te hebben gezocht en direct beschikbaar te zijn. Afgelopen drie maanden nam hun aantal met gemiddeld 9000 mensen per maand af.

Uitkeringsinstantie UWV zag het aantal werkloosheidsuitkeringen de afgelopen maand afnemen tot 267.000 lopende werkloosheidsuitkeringen, ruim 2000 minder dan in de maand ervoor.

'Extra handen'

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de cijfers mooi nieuws om 2018 mee af te sluiten. "En hoopvol voor iedereen die nog op zoek is. Werkgevers staan te springen om extra handen."

In november waren er volgens het CBS bijna 8,9 miljoen werkenden.