Grote brand op industrieterrein in Vaassen, omgeving onder het roet

In een bedrijfshal op een industrieterrein in Vaassen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond woensdagavond rond 20.00 uur. Bijna zeven uur later meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dat de brand bijna uit is. Het pand moest daarvoor uit elkaar worden getrokken.

Gisteravond sloegen metershoge vlammen uit het dak van het pand. Een woordvoerder van de brandweer zei tegen Omroep Gelderland dat het bedrijf kunststof verwerkt en daarom enkele olietanks in huis heeft. Daar zat nog zo'n 10.000 liter olie in. Doordat ook de tanks in brand vlogen, had de brandweer de grootst mogelijke moeite met blussen.

In de omgeving zijn roetdeeltjes terechtgekomen. Die worden later vandaag door het RIVM onderzocht. De Veiligheidsregio vraagt omwonenden om het roet voorlopig te laten liggen.