Betogers Oostvaardersplassen weg met hulp van onbemande vliegtuigjes

Tijdelijk vliegverbod

"Als de boswachters herten gaan afschieten, kunnen er onveilige situaties ontstaan. Dus wij hebben doorgegeven waar de demonstranten zich begaven", legt opperwachtmeester Frank uit. Hij was de hele week in de Oostvaardersplassen om alles te monitoren. "Dat was om te voorkomen dat demonstranten in het schotveld zouden komen. Ze zijn onder begeleiding van Staatsbosbeheer het gebied uitgehaald."

Volgens majoor Erwin was de klus ook geslaagd als er geen demonstranten in de Oostvaardersplassen waren aangetroffen. "Doordat je van bovenaf kan zien dat er juist géén mensen zijn, kunnen de mensen van Staatsbosbeheer beneden hun werk goed doen."

Het specialistische team van Defensie is nu weer gestopt met vliegen. Vanwege het onbemande vliegtuig werd er een tijdelijk vliegverbod ingesteld. Dat was bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters of drones te weren. Sinds gistermiddag is het verbod opgeheven.